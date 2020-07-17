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Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu! İşte ilk cumanın imamı

'nin programı belli oldu. Buna göre Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı İşleri Başkanı  kıldıracak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu! İşte ilk cumanın imamı

Son dakika haberine göre... Danıştay'ın açıklaması sonrası Başkan Erdoğan'ın kararıyla yeniden camii statüsünü kazanan Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz'da ibadete açılacağı belirtilmişti.

Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz programı belli oldu. Buna göre Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

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