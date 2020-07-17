17 Temmuz 2020, Cuma
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan karı-koca gözaltına alındı

Canik ilçesinde jandarma ekipleri yetiştiren ve ticaretini yapan karı kocaya operasyon düzenledi. gözaltına alınırken, adreslerinde 6 kilo esrar ve 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan karı-koca gözaltına alındı

Samsun'da karı-koca tarlalarında dişi Hint keneviri bitkisi yetiştirip "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi İmamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri "uyuşturucu ticareti yaptıkları" bilgisini aldıkları Ü.A.'ye ait eve ve bahçeye operasyon düzenledi.


KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 6 kilo kubar esrar ve ekili 5 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçildi. Olayla ilgili Ü.A. ile karısı H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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