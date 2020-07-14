Son dakika: Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Antalya Alanya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre ilimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre depremin saati 11:33, derinliği ise 20.92 km olarak ifade edildi. Deprem Antalya'nın diğer ilçelerinde de hissedildi.