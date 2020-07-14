Son dakika: Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya Alanya’da saat 11.33'te 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 20.92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Antalya Alanya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre ilimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.
ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!
Az önce gelen son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre depremin saati 11:33, derinliği ise 20.92 km olarak ifade edildi. Deprem Antalya'nın diğer ilçelerinde de hissedildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü
- Bilim Kurulu Üyesi kurban pazarını gezdi!
- Wayfair skandalı! Korkunç iddialar geliyor
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- 15 Temmuz şehidinin annesi duygulandırdı!
- Yangında iki çocuk birbirine sarılı halde ölü bulundu!
- Yollarda büyük tehlike! Düzenleme geliyor
- En dindar ülkeler sıralaması | Sonuç sizi çok şaşırtacak
- İstanbul’da taksici terörü kamerada!
- Karar verildi! Bir ilde daha yasaklandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu
- ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?
- Son dakika: Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor finale kalanlar kimler? Cemal Can mı, Barış mı?
- 5 ayın ardından şampiyon belli oluyor! 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor 2020'de elenen isim
- BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi
- 14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?