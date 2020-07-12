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Son dakika: Balıkesir'de deprem | 2020 son depremler

Son dakika haberleri... 'tan yapılan açıklaya göre; 'de 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: Balıkesir'de deprem | 2020 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.14'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.



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