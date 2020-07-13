Antalya’da 3.5 büyüklüğünde deprem! Muğla’da da hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 18:13'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hissedildi.