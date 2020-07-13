13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Antalya’da 3.5 büyüklüğünde deprem! Muğla’da da hissedildi!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Yönetimi Başkanlığı ()'ın kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Kumluca'da saat 18.13'te 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Yerin 5.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Antalya’da 3.5 büyüklüğünde deprem! Muğla’da da hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 18:13'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hissedildi.

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