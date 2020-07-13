Antalya’da 3.5 büyüklüğünde deprem! Muğla’da da hissedildi!
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Antalya Kumluca'da saat 18.13'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ilimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 18:13'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hissedildi.
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