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Son dakika: Ankara’da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre  Şerelikoçhisar’da 3.6 büyüklüğünde bir  meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: Ankara’da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ankara Şerelikoçhisar'da saat 17.52'de 3.6 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aksaray ve Kırşehir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

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