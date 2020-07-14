Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz'dan, kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı

"KURBAN ALIMLARI SON GÜNE BIRAKILMAMALI"

Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, kurban pazarına alınacak hayvan sayısında bir sınır olmadığını bu nedenle pazarların yeterince yoğun olacağını kaydederek, "Vatandaşların mutlaka bireysel olarak gelmelerini öneriyoruz, ailecek gelmesinler, kalabalık olmasın, bu çok önemli. Risk grubunda olan vatandaşların kurban pazarlarına kendileri değil yakınlarının gelmesi lazım. İsterlerse market ya da kasaplardan online kanallardan da alabilirler. O zaman da kurbanlıkları soğuk zincir altından verilecektir. Kurban kesimleri bayramın birinci günü yoğunlaşıyor, satışlar ise son güne kalıyor. Yoğunluğun azalması için bayrama kalan süre içinde günlere yayarak alım işleminin yapılması önemlidir. Son güne bırakılmamalı. Bu yıl kesimler kural gereği randevu usulü yapılacak. Bu nedenle bayramın birinci günü değil diğer günlere de yayılacağını öngörüyoruz" dedi.