Bakan Karaismailoğlu yollardaki tehlikelere dikkat çekti: Scooter'lara düzenleme geliyor

"YASA HAZIRLIĞI VAR! KISA SÜRE İÇİNDE MECLİS'E GELİR"

Siirt'teki Beğendik Köprüsü'nün açılışı öncesi bir araya geldiğimiz Karaismailoğlu, sosyal medyanın tamamen kapatılması gibi bir durumun olmadığını, olumsuz içeriklere müdahale edileceğini söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Olumsuz bir içerik var. 'Kaldır' diyorsun, kaldırmıyorlar. Temsilcilikleri Türkiye'de değil, muhatap bulamıyorsun. Ahlak dışı işler var. Adam oradan hakaret ediyor, siz bir şey yapamıyorsunuz. Bunların bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. Yasa hazırlığı var. Kısa süre içinde Meclis'e gelir."

Yasanın 2 yıldır gündemde olduğunu, içerik sıkıntısıyla tüm dünyanın uğraştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Maalesef Türkiye'de sen ne dersen tersini söyleyen bir kitle var. Yoksa herkes bu sıkıntının düzelmesini istiyor" dedi. Pandemi sürecinde online görüşme platformları ile dosya aktarım programlarının öne çıktığını bu noktada yerli yazılımların öneminin anlaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bu süreci yabancı platformları kullanarak geçirdik. Veri mahremiyeti kalmadı. Yerli yazılımların daha yaygın hale getirilmesi ile Türksat ve Türknet'in önemi ortaya çıktı. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Havelsan'ın ve GSM operatörlerimizin projelerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz." Deprem ve bayram döneminde kesintiler nedeniyle oluşan iletişim problemi ile ilgili GSM operatörleriyle görüştüklerini belirten Karaismailoğlu, "İletişim altyapısında dünyada en gelişmiş ülkelerden biriyiz. Deprem zamanı ve bayramda kısa süreli sıkıntı oldu. İnternetten konuşmayı aktifleştirmemiz lazım. Ortak altyapı projesini de çalışıyoruz" dedi.