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Bakan Karaismailoğlu yollardaki tehlikelere dikkat çekti: Scooter'lara düzenleme geliyor

Ulaştırma ve şehir içerisinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan scooterlar ile ilgili açıklamada bulundu.  yeni düzenlemenin geleceğini belirtti. Karaismailoğlu araç yollarının uygun olmadığını ifade ederek, oluşabilecek kazalara dikkat çekti. Sabah’tan 'in haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Bakan Karaismailoğlu yollardaki tehlikelere dikkat çekti: Scooter'lara düzenleme geliyor

Pandemi sonrası vatandaşın toplu taşımadan biraz çekildiğini vurgulayan , bu süreçte bisiklet ve scooter kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Pandemiden önce Marmaray'la 500 bin kişi taşırken pandemi sonrası bu rakam 220 bine indi. Bu uzun vadede şehir içi trafikte problem yaratabilir. İnsanları daha çok yürüyüşe, bisiklete, scooter'a yönelten tasarımlar önemli"

"BU ALANDA DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Karaismailoğlu, "Araç yolları buna uygun değil. Scooter'ları kiralayan şirketler gayri yasal faaliyet gösteriyor. Vergiyi scooter'da yolcu taşıyacağım diye vermiyorlar, kendilerini ticari bir işletme gibi gösteriyorlar. Biz bisikletin saatini 2 liraya kiraya verirken, onlar 40 liraya veriyor. Bu alanda düzenleme yapacağız." dedi.

Ulaştırma ve sosyal medyada hakarete varan yorumların önüne geçmek için gündeme gelen ' düzenlemesi' konusuna açıklık getirdi.

"YASA HAZIRLIĞI VAR! KISA SÜRE İÇİNDE MECLİS'E GELİR"

'teki Beğendik Köprüsü'nün açılışı öncesi bir araya geldiğimiz Karaismailoğlu, sosyal medyanın tamamen kapatılması gibi bir durumun olmadığını, olumsuz içeriklere müdahale edileceğini söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Olumsuz bir içerik var. 'Kaldır' diyorsun, kaldırmıyorlar. Temsilcilikleri 'de değil, muhatap bulamıyorsun. Ahlak dışı işler var. Adam oradan hakaret ediyor, siz bir şey yapamıyorsunuz. Bunların bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. Yasa hazırlığı var. Kısa süre içinde Meclis'e gelir."

Yasanın 2 yıldır gündemde olduğunu, içerik sıkıntısıyla tüm dünyanın uğraştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Maalesef Türkiye'de sen ne dersen tersini söyleyen bir kitle var. Yoksa herkes bu sıkıntının düzelmesini istiyor" dedi. Pandemi sürecinde online görüşme platformları ile dosya aktarım programlarının öne çıktığını bu noktada yerli yazılımların öneminin anlaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bu süreci yabancı platformları kullanarak geçirdik. Veri mahremiyeti kalmadı. Yerli yazılımların daha yaygın hale getirilmesi ile ve Türknet'in önemi ortaya çıktı. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Havelsan'ın ve GSM operatörlerimizin projelerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz." ve bayram döneminde kesintiler nedeniyle oluşan iletişim problemi ile ilgili GSM operatörleriyle görüştüklerini belirten Karaismailoğlu, "İletişim altyapısında dünyada en gelişmiş ülkelerden biriyiz. Deprem zamanı ve bayramda kısa süreli sıkıntı oldu. konuşmayı aktifleştirmemiz lazım. Ortak altyapı projesini de çalışıyoruz" dedi.

İBB VE TAKSİ KONUSU

'nin 6 bin taksi talebiyle ilgili de konuşan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bu bir toplu taşıma konusu. Belediyenin işi taksinin kalitesiyle uğraşmak. Devam eden 225 km hattı var. Onlar bittiğinde mevcut otobüs, minibüs ne olacak? Metro hatları nedeniyle iş yapamayan sarı dolmuş ve minibüslerin taksiye dönme talebi var. Bunlar hallolmadan gündem olsun diye ortaya atılmış bir laf bence. Altyapısını iyi oluşturmak gerekiyor."

PTT KENDİNE YETEBİLECEK

Pandemi sürecinde kargo şirketlerinin talebe yetişmekte zorlandığını, PTT'nin sosyal işlere odaklanıp asıl para kazanacağı işleri aksattığını dile getiren Karaismailoğlu, "Artık ikisini de bir arada götüreceğiz. PTT hem parasını kazanacak hem de sosyal işlerle ilgilenecek. Kimseye ihtiyacı kalmayacak" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NİSAN 2021'DE

8 istasyondan oluşan Gayrettepe-Havalimanı metrosunun Kağıthane-Havalimanı bölümünü Nisan 2021'de açacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "32 km uzunluğunda bir metro. Gayrettepe tarafını Eylül 2021'de açacağız. İlk 40 araç geliyor, ağustosta testlerine başlayacağız. 2022'de Havalimanı- Halkalı'yı açacağız. Halkalı direkt Marmaray'a bağlanıyor. Pendik'ten Halkalı'ya gelip, Halkalı'dan havalimanına, havalimanından da Gayrettepe'ye giden toplayıcı bir hat olacak. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinden geçen metro çalışmasını da 18 ayda bitireceğiz. Halkalı metrosuna da bağlantısı olacak." (Pınar Çelik/Sabah)

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