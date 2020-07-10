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Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Kovid-19 sürecinde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattık" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:40
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