Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık

Bakanlığının Muş'ta çok önemli projelerinin olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Vali, belediye başkanı ve milletvekilleriyle koordinasyon içinde Muş'ta yapılan yatırımların değerlendirmesini yapacaklarını söyledi. İlde devam eden işlerin kısa sürede bitirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Muş'tan sonra Bitlis'e geçeceğiz. Yarın akşama doğruda inşallah Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışını yapıp bugünkü ve yarınki programımızı tamamlayacağız. Botan Çayı Beğendik Köprüsü gibi Muş'ta ve Bitlis'te çok değerli yatırımlarımız var. Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Muş'ta da etrafında da olduğu gibi de��erli projelerimizi bir an önce bitirmek için onların koordinasyonunu yapıyoruz ve yerinde inceliyoruz. İnşallah hep birlikte heyet olarak bazı şantiyelerimizi ziyarette bulunup işleri ve gidişatları hakkında gerekli bilgileri alıp talimatlarımızı vereceğiz. Vatandaşımıza bu hizmetlerin bir an önce sunulması için gerekenleri yapacağız." ifadelerini kullandı.