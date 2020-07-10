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Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Kovid-19 sürecinde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattık" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:40
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Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirme çabası içinde olduklarını söyledi. Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde dünya ülkelerinde ekonomilerin çöktüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sürecin ülkemizde başarılı bir şekilde atlatıldığını kaydetti.

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Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a giden Bakan Karaismailoğlu, temasları kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan ve Vali İlker Gündüzöz'den ilde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Anadolu'nun kapısı olan Sultan Alparslan'ın memleketi Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık

Bakanlığının Muş'ta çok önemli projelerinin olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Vali, belediye başkanı ve milletvekilleriyle koordinasyon içinde Muş'ta yapılan yatırımların değerlendirmesini yapacaklarını söyledi. İlde devam eden işlerin kısa sürede bitirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Muş'tan sonra Bitlis'e geçeceğiz. Yarın akşama doğruda inşallah Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışını yapıp bugünkü ve yarınki programımızı tamamlayacağız. Botan Çayı Beğendik Köprüsü gibi Muş'ta ve Bitlis'te çok değerli yatırımlarımız var. Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Muş'ta da etrafında da olduğu gibi de��erli projelerimizi bir an önce bitirmek için onların koordinasyonunu yapıyoruz ve yerinde inceliyoruz. İnşallah hep birlikte heyet olarak bazı şantiyelerimizi ziyarette bulunup işleri ve gidişatları hakkında gerekli bilgileri alıp talimatlarımızı vereceğiz. Vatandaşımıza bu hizmetlerin bir an önce sunulması için gerekenleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık

Programı kapsamında Valilik ziyaretinin ardından Muş Belediyesi'ne geçerek, Belediye Başkanı Feyat Asya ile bir süre görüşen Bakan Karaismailoğlu, ayrıca beraberindeki Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Rabia Güresmer ve Ercan Kaya çiftine nikah şahitliği de yaptı. Nikah töreninin ardından çifte mutluluklar dileyen İsmailoğlu, evlilik cüzdanını geline verdi.

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Bakan Karaismailoğlu: Koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde atlattık

-SALGIN SÜRECİNDE BİR MASKE İÇİN SAVAŞLAR BAŞLARKEN, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE BU SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ATLATTI

Bakan Karaismailoğlu, Belediyedeki programının ardından beraberindekiler ile esnaf ziyareti de yaptı. Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti il Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.