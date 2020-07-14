Bakan Karaismailoğlu müjdeledi: Türksat SatCloud'un kurulacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini vurguladı dijital dönüşüm kapsamında veri aktarımı ve veri depolama üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, Google, Microsoft, Amazon Cloud ve Server'larına alternatif olarak Türksat SatCloud'un kurulacağını, WeTransfer'in alternatifi olarak Yerli Dosya Aktarım Platformunun hayata geçirileceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik Master Planı ile Türkiye'nin bölgesel lojistik ve üretim lideri olmayı hedeflediğini söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak belirledikleri vizyon çerçevesinde atacak adımları şöyle özetledi: Ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinde büyük bir dijital dönüşüm dönemi başladı. Bu noktada biz de geleceğin en büyük hazinesini veri olarak görüyoruz ve dijitalleşme yerli yazılımlarla altyapı veri güvenliğini sağlamayı planlıyoruz. Bu noktada Google, Microsoft, Amazon Cloud ve Server'larına alternatif olarak Türksat SatCloud'u kuruyoruz. Bulut ve server hizmetleri, depolama, server kiralama, sanallaştırma, kimlik yönetimi yerli bulut ve server yatırımlarımızı yapıyoruz. WeTransfer'in alternatifi olarak Yerli Dosya Aktarım Platformumuzu kuracağız. Yerli Uydu İnternet Sağlayıcı Platformu TÜRKSAT - TürksatNET üzerinde de çalışıyoruz.
15 DAKİKALIK ŞEHİR PLANI
Lojistik sektöründe de hizmetlerin dijital dönüşümünü başlattık. Talep Üzerine Lojistik, Araç ve Filo Takip Sistemleri, Yol Bakım Takip Sistemleri, Depo ve Stok Yönetim, Yerli ERP Çözümleri ilk etapta dijital altyapıya kavuşan sistemler oldu. Ulaşım sıkışıklığını, kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için yeni şehir planı hazırlıkları yapılıyor. Ulaşımda değişim ve dijital altyapıya dönüşüm hızla devam ediyor. Gelecekte de şehir içi kısa mesafelerde insanları daha çok yürüyüşe bisiklete, scooter'a yönlendiren politikalar, kentsel tasarımlar ve sokak kesitleri gerekecektir. Paris Belediyesi, sıkışıklığı ve kirliliği azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için günlük ihtiyaçların çoğunun 15 dakikalık bir yürüyüş, bisiklete binme veya toplu taşıma yolculuğu ile gerçekleşebileceği "15 Dakikalık Şehir" planını devreye sokuyor. Biz de bu noktada hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca Millet Yolları ve yayalaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.
SIFIR KARBON EMİSYONU
Birçok ülke 2030-2050 yılları arasında ulaşım sektörünün karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefliyor. Bizim de son yıllarda yaptığımız yatırımların temelinde de zaten bu amaç yatıyor. Özellikle taşımacılık altyapısını emisyon düzeyi düşük olan demir yollarına kaydırmaya çalışmamız ve hızlı tren ile yüksek hızlı tren altyapısına önem vermemiz de bu amaçladır. Şu anda 1,213 kilometre olan YHT hattı uzunluğunu da bu doğrultu da 2023 yılında 3 bin 102 kilometreye çıkartacağız. Sadece bu yatırımın etkisi ise taşımacılıkta havaya salınan karbon miktarının 12 milyon ton daha az alması demek. Çevresel etkiler karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde ayrıca yeni nesil yöntemler ile karbon emisyonunu azaltmayı planlıyoruz. Elektrikli raylı sistemler, yeni nesil yakıt politikaları, şehir içi yürüme ve bisiklet kullanımının artırılması da planlamalarımız arasında yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN YATIRIM ÇEKİCİLİĞİ ARTACAK
Artık ülkeler kendi kendilerine yetme politikaları uygulamaya başlıyor. Bu noktada bizim de uygulamaya başladığımız Lojistik Master Planı da büyük önem kazandı. Türkiye Lojistik Master Planı'nın uygulanmasıyla hedeflediğimiz kazanımları 2023, 2035 ve 2053 yılları bazında ele aldık. Buna göre, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz. Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz. Transit koridorların ülkemiz üzerinden geçmesi sayesinde, üreticilerimizin ihracatı artırıcı avantajlar elde etmesini sağlayacağız. Örneğin, Türkiye'nin toplam lojistik performansını ve yatırım çekiciliğini artıracağız.
KULLANIM MALİYETİ DÜŞECEK
Demir yolu kullanımını artırarak taşıma maliyetlerini azaltacak ve zamanında teslimat performansına katkıda bulunacağız. Yaptığımız çalışma kapsamında demir yollarında mevcut hat kapasitemizi yüzde 95 artışla 342 milyon tren-km'ye ulaştırmayı planlıyoruz.Yük taşıma payını da yüzde 5,2 'den yüzde 10'a çıkacağız. 17 il ve 20 milyon kişi daha hızlı tren hizmetinden yararlanacak. 2023 yılına kadar demir yolu hattı uzunluğunu da 17 bin 527 kilometreye çıkartacağız. Plan sayesinde yerli üretimin verimli dağıtımını da gerçekleştireceğiz. Demir yolu kullanımı da yüzde 5'ten 2050'de yüzde 22'ye çıkacak. Sebze ve meyvelerin taşıma sırasında şu anda yüzde 10'u bulan kayıp oranı da yüzde 5 seviyesine düşecek.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MİT ve emniyetten ortak operasyon! 18 şüpheli yakalandı
- ALES geç başvuru nasıl yapılır?
- FETÖ’yle mücadelenin sembol savcısı anlattı!
- Şehit ailesine başsağlığı mesajı!
- Bakanlık: 4 PKK’lı terörist Silopi’de teslim oldu
- Bakan Albayrak’tan konut satışları açıklaması
- Oğlunun şehadetini rüyasında gördü
- HSK Başkanvekili’nden 15 Temmuz mesajı
- 15 Temmuz öncesi FETÖ-PDY’ye önemli operasyon
- Rize Çayeli'de sel felaketi! Bakan son durumu açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?
- Son dakika: Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor finale kalanlar kimler? Cemal Can mı, Barış mı?
- 5 ayın ardından şampiyon belli oluyor! 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor 2020'de elenen isim
- BİM aktüel 14 Temmuz 2020 kataloğu: Plaj ve bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte sürpriz ürünler listesi
- 14 Temmuz gram, çeyrek altın fiyatı ne oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan kritik altın yorumu
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?