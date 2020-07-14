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İstanbul’da taksici terörü kamerada! 2 yumrukla yere serdi...

’de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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İstanbul’da taksici terörü kamerada! 2 yumrukla yere serdi...

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında bir süre sonra ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

İstanbul’da taksici terörü kamerada! 2 yumrukla yere serdi... İSTANBUL'DA TAKSİCİ TERÖRÜ KAMERADA! 2 YUMRUKLA YERE SERDİ...

MÜŞTERİSİNİ 2 YUMRUKLA YERE SERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından taksiye binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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