Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.