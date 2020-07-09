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Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

'te, husumetli iki grup arasında mezarlıkta çıkan kavgada, 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Gaziantep'te mezarlıkta silahlı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Olay, sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Asri 'ta meydana geldi. Otomobillerle mezarlığa gelen husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 3 kişi, kimin ateşlediği bilinmeyen kurşun ve saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlattı.

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