Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Bakan Selçuk’tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukların eğitim hakkı var. Velilerimiz şundan emin olsunlar, çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil.

31 AĞUSTOS'TA AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz.

UYUMLU BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için.

HER SENARYO İÇİN HAZIRIZ

Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin... Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız.

(Özel okullar yüz yüze eğitime başlayabilir mi? Seyreltilmiş sınıfta öğretmen ihtiyacı hissedilir mi?) Özel okullar için de bazı açıklamalar yaptık, 'isteyen okullarımız yüz yüze eğitimle ilgili faaliyetlerine başlayabilir.' Öğretmen ihtiyacı şöyle izah edilebilir; bizim eğer derslerimiz seyreltilecekse, o zaman zaten öğretmenlerimizin dersleri de seyreltilmiş olacak. Öğretmenlerimiz yüz yüze daha fazla ders verme imkanına sahip olacak. Derslerin bir kısmı uzaktan bir kısmı yüz yüze verilecek. Senaryolardan birisi bu. Basında 'hibrit model' diye bahsedildi biz ona 'karma model' diyoruz, kısmı olarak yüz yüze, kısmi olarak uzaktan eğitimle yapılan model. Eğer öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde ders çizelgesi seyreltilecekse öğretmenlerin saatleri de seyreltilmiş olacak. Dolayısıyla öğretmenimizin daha fazla saati de olacak.