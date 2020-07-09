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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un istinaf başvurusu reddedildi

’yi sarsan cinayetinde, katil ’un cezasına yaptığı itiraz reddedildi. 1. katil Arduç’un ‘eksik inceleme’ gerekçesiyle yaptığı istinaf başvurusunu, yargılamanın hukuka uygun yapıldığı kararıyla geri çevirdi.  Arduç’un Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkı bulunuyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un istinaf başvurusu reddedildi

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı, "eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle yaptığı istinaf başvurusu reddedildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi katil Arduç'un yargılamasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

EKSİK YARGILAMA YOK
Kararda, ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada oluş, nitelendirme ve değerlendirmenin yerinde olduğu, istinaf başvurusuna konu kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerde ve yapılan işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı bildirildi. Yüklenen eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilen kararda, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlenip kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı belirtildi.

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Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, "Raporda 'Aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum" diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Arduç'un talebini reddetti. Adli Tıp Kurumu incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle karar açıklandı. Arduç'un avukatı tarafından yapılan başvuruda öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması istendi.

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