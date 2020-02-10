Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, yaraladığı polisler için hesap verecek
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i vahşice öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri bıçakla yaralamasına ilişkin yargılanmasına başlandı. Özgür Arduç, 'öldürmeye teşebbüs' eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısında.
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Özgür Arduç, o esnada 2 görevli polis memurun da yaralamıştı. Hakkında, iki ayrı iddianame hazırlanan ve 23 Aralık tarihinde ilk kez çıktığı hakim karşısında akıl sağlığının araştırılmasını talep eden Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.
"HER İKİ POLİS MEMURU İÇİN AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ"
Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, polis memurlarını da yaralayan katil Özgür Arduç'un, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmasının talep edildiğini belirterek, "Her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Ama Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca suç teşebbüs aşamasında olduğu için ağırlaştırılmış müebbet cezalarında 13 yıldan 20 yıla kadar cezayla cezalandırılması gerekiyor. 13 yıl mı olacak, 20 yıl mı olacak, sayın mahkeme heyetinin takdirinde olan bir husus" dedi.
"EYLEMLERİNDEN PİŞMAN OLMAMASINDAN DOLAYI..."
"Ama benim ön görüm sanık Özgür Arduç'un çok sayıda adli sicil kaydının olması, eylemlerinden pişman olmaması dikkate alındığında ben üst sınırdan ceza verileceğini düşünüyorum" diyen Poyraz, "Bir de yine kamuoyunda takdiri indirim sebebi olarak bilinen bir indirim sebebi var. Bu maddenin de sanık lehine uygulanmayacağını değerlendiriyorum. Netice itibariyle sanığın 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını bekliyorum, şahsi görüşüm bu doğrultuda. Ama mahkeme nasıl karar verecektir, bilmiyorum. Biliyorsunuz Ceren Özdemir davasında sanık, adli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin bir itirazda bulunmuştu. Benzer bir itiraz bu dosyada da gündeme gelebilir. Ama mahkeme diğer dosyadaki raporu dikkate alarak o talebin reddine karar verebilir diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. Muhtemeldir ki ilk duruşmada eksiklik yoksa karara çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel" ifadelerine yer verdi.
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