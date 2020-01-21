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Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali…

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük yazıları ortaya çıktı. Katil zanlısı Özgür Arduç tarafından evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, günlüğünde hem hayallerini hem de planlarını not almıştı. Ceren Özdemir'in geleceği ile ilgili yaptığı ve yarım kalan planları kahretti.

Giriş Tarihi: 21.01.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 16:31
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Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali…

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı.

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Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali…

Hürriyet'in haberine göre; Ceren'in üniversiteden sınıf arkadaşı sosyal medyada çıkan günlüklerden haberi olduğunu belirterek "Ceren'in çocukluğundan beri tuttuğu günlükleri not defterleri vardı. Yazmayı seven birisiydi. Bu da onlardan sadece biri hem günlük yaşadıklarını hem hayallerini hem planlarını not alırdı" ifadelerini kullandı.

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Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali…

Öte yandan Babası Yılmaz Özdemir de günlüklerin Ceren'e ait olduğunu doğruladı.

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Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali…

CEREN'İN TEK HAYALİ PİYANO ÇALMAK
Öldürülmeden önce gelecek planları için küçük notlar alan Ceren Özdemir hayallerini günlüğüne şu şekilde not almış;

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Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali…

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