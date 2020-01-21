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Ordu’da katledilen Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Tek hayali…
Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük yazıları ortaya çıktı. Katil zanlısı Özgür Arduç tarafından evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, günlüğünde hem hayallerini hem de planlarını not almıştı. Ceren Özdemir'in geleceği ile ilgili yaptığı ve yarım kalan planları kahretti.
Giriş Tarihi: 21.01.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 16:31
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