09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

'in Osmaneli ilçesinde köyündeki tarlada çalışırken ayının saldırısına uğrayan İdris Coşkun (23), yanındaki köpekleri sayesinde kurtuldu. Yaralanan Coşkun, hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
ABONE OL
Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

Osmaneli ilçesi Beşevler Hisarcık köyünde oturan İdris Coşkun, tarlasında çalışırken kötü kokular üzerine çevrede araştırma yaptı.

Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

Bir hayvan leşinin başında ayı olduğunu gören Coşkun, kaçmak istedi. Ancak bu sırada ayı, İdris Coşkun'u fark edip, saldırdı.

Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

Kıyafetleri parçalanan, vücudunun değişik yerlerinden yaralan İdris Coşkun, yanında bulunan köpeklerinin ayıya saldırması sonucu kurtuldu.

Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi köyde yapılan İdris Coşkun, ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Coşkun'un olayın şokunu atlatamadığı belirtildi.

Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

Kaynak: DHA

Ayının saldırısından köpekleri kurtardı

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA