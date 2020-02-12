Son dakika haberi | Ceren Özdemir davasında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
Son dakika haberi...Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.
AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ceren'in ailesi, katil Arduç'un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç'un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi'nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.
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