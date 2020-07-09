Bursa'da 'gaybubet evleri'ne operasyon: 14 gözaltı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, bir dönem Adalet Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı görevinde bulunan Erol Mutlu dahil 14 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyeleri tarafından kullanılan dubleks evdeki gizli bölmeler, dikkat çekti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Baskınlarda, daha önce Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı görevinde bulunan ve Bursa Adliyesi'nde hakimlik yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Erol Mutlu dahil 14 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında; FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge üniversite sorumlusu', 'eyalet talebe sorumlusu', 'mezun öğrenciler sorumlusu', 'küçük bölge sorumlusu', 'mütevelli üyesi', 'ev ablası' ve meslekten ihraç edilmiş teğmen olduğu öğrenildi.
GİZLİ BÖLMELER DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan örgüt üyeleri tarafından kullanılan dubleks evdeki gizli bölmeler, dikkat çekti. Polisleri fark eden bazı şüphelilerin, katlar arasındaki gizli geçiş ve saklanma yerlerine girdikleri ancak ekiplerden kaçamadıkları belirtildi. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda sahte kimlik ve başkaları adına düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirildi.
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