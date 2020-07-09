Bursa'da polise direnip motosikleti kaçırmaya çalışan sürücü ve yakını gözaltına alındı
İnegöl ilçesinde uygulama noktasında tescilsiz motosikleti kaçırmaya çalışan sürücü ve yakını ile polisler arasında arbede yaşandı. Yere yatırılıp gözaltına alınan şüphelilerden sürücüye 2 bin TL ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulama sırasındaki durdurulan sürücü Emre C. (25) yönetimindeki motosikletinin tescilsiz olduğu tespit edildi. Emre C.'nin aradığı yakını Hasan Y. (40) de bölgeye geldi.
GÖZALTINA ALINDI
Emre C. ve Hasan Y., trafikten menedilmesine karar verilen motosikleti kaçırmaya çalıştı. Bu girişimi engelleyen polis ile sürücü ve yakını arasında arbede çıktı. Şüpheliler, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Motosiklet, çekici ile otoparka çekilirken, Emre C.'ye tescilsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin TL ceza kesildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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