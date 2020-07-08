Son dakika: Van'da batan tekne bulundu
Son dakika haberine göre... Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan göçmen teknesinin enkazı 107 metre derinlikte bulundu. İçinde 55 kişinin olduğu düşünülen tekneden bugüne kadar 13 kişinin cansız bedeni çıkmıştı.
Van'da batan, göçmenleri taşıyan teknenin yer tespiti yapıldı. İçinde 55 kişinin olduğu düşünülen tekneden bugüne kadar 13 kişinin cansız bedeni çıkmıştı. Teknenin çıkarılması için planlama ve hazırlıklar devam ediyor.
YERİ TESPİT EDİLDİ
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van gölünde batan teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.
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