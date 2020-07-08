10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta bakımevinde ölen kimsesizi son yolculuğuna protokol uğurladı

Tokat’ta bakımevinde ölen kimsesizi son yolculuğuna protokol uğurladı

'ta 19 yıldır bakımevinde yaşayan , geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda etti. Balkan'ın kimsesiz olduğunu öğrenen Vali ve Belediye Başkanı cenazesine katılarak uğurladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
Tokat’ta bakımevinde ölen kimsesizi son yolculuğuna protokol uğurladı

Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan kimsesiz ve zihinsel engelli Cüneyt Balkan, 5 yaşında iken Ankara'da sokağa terk edilmiş olarak bulundu. 2001 yılına kadar Ankara Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren Balkan, daha sonra Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

HAYATA VEDA ETTİ

19 yıldır Tokat'taki bakımevinde yaşamını sürdüren Balkan, dün gece rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

PROTOKOL VEDA ETTİ

Balkan'ın vefat ettiğini ve kimsesinin olmadığını öğrenen Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, cenazeye katıldı. Kentteki kimsesizler mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası Cüneyt Balkan toprağa verildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA