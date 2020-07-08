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Bir skandal görüntü daha! Bu kez küçük çocuğa ‘babası’ sigara içirdi

Canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan  Betül Aşçı’nın skandal görüntülerinin ardından tepki çeken bir görüntü daha ortaya çıktı. isimli baba, 2 yaşlarındaki çocuğa sigara içirip görüntülerini paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Bir skandal görüntü daha! Bu kez küçük çocuğa ‘babası’ sigara içirdi

skandal bir görüntü daha ortaya çıktı. isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini paylaştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKızılçınarTutuklansın' paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

Bir skandal görüntü daha! Bu kez küçük çocuğa ‘babası’ sigara içirdi BİR SKANDAL GÖRÜNTÜ DAHA! BU KEZ KÜÇÜK ÇOCUĞA ‘BABASI’ SİGARA İÇİRDİ

İĞRENÇ İFADELER

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken 'geleceğin keşi' şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.


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