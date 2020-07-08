Van Gölü’nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 13’e çıktı
Van Gölü'nde 27 Haziran tarihinde batan kaçak tekne aramalarında yabancı uyruklu 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 13 oldu. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Gevaş-Tatvan arasındaki bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 13'e yükseldi.
OLAY
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.
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