Van Gölü’nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 13’e çıktı

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Gevaş-Tatvan arasındaki bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 13'e yükseldi.