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Van Gölü’nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 13’e çıktı

'nde tarihinde batan kaçak tekne aramalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 13 oldu. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Van Gölü’nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 13’e çıktı

Van'da, 'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Gevaş ilçesine bağlı 'nden 'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, , UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Gevaş-Tatvan arasındaki bölgede olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 13'e yükseldi.

OLAY

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

Son dakika: Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili flaş gelişme: 1 kişinin daha cesedi bulundu SON DAKİKA: VAN GÖLÜ'NDE KAYBOLAN TEKNEYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: 1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Son dakika: Van Valiliği'nden açıklama: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! SON DAKİKA: VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!
Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili son dakika gelişmesi... VAN GÖLÜ'NDE KAYBOLAN TEKNEYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ...

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