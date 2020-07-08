İlkokul ortaokul kayıtları başladı mı? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek? Hangi okula kayıtlıyım?
İlkokul ve ortaokul kayıtları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa okula başlayacak ana sınıfı, 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin nakil durumları belirlenecek. Adrese dayalı yapılacak okul kayıtları öncesinde veliler bekleyişini sürdürüyor. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları başladı mı? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek? Hangi okula kayıtlıyım? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Çocuğum hangi okula gidecek? Hangi okula kayıtlıyım gibi sorular, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin velileri kayıt takvimini araştırmaya başladılar. Okul kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilen okul bilgileri konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları başladı mı? 2020-2021 okul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen "Çocuğum hangi okula gidecek?", "Hangi okula kayıtlıyım?" sorularının yanıtı...
İLKOKUL ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?
Kayıtlar henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
E-OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?
Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:
"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türkiye'ye gelebilmek için her yolu denedi
- O sınırdan 55 bin 549 tır geçti
- Bir günde 3 aileye umut oldu! Kayıplar ailesine kavuştu!
- Dünyada ilk! Kovid-19'u etkisiz hale getiriyor
- İBB metrobüs durağındaki mescide kilit vurdu
- O ilde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi
- Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi!
- Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna ceza
- Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
- BİM'de bu hafta neler var?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?