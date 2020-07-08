İlkokul ortaokul kayıtları başladı mı? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek? Hangi okula kayıtlıyım?

Çocuğum hangi okula gidecek? Hangi okula kayıtlıyım gibi sorular, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin velileri kayıt takvimini araştırmaya başladılar. Okul kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilen okul bilgileri konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları başladı mı? 2020-2021 okul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen "Çocuğum hangi okula gidecek?", "Hangi okula kayıtlıyım?" sorularının yanıtı...

İLKOKUL ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Kayıtlar henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-KAYIT SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN...