"Hemşeriyim" dedi "tokatçı" çıktı
İstanbul Avcılar'da ATM'den para çekerken yanında duran kişiden yardım isteyen Halit Camcı, 500 TL parasını kaptırdı. Parası çalınan vatandaş, "Hemşeriyim dedi, delikanlı adama benziyordu. Bizi tokatladı." ifadelerini kullandı.
Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Merter'de bulduğu gündelik işlerde çalışan Halit Camcı, para çekmek için oğlunun banka kartını alarak ATM'ye gitti. Camcı'nın para çekmek istediğini gören yanındaki kişi, istediği takdirde kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Halit Camcı ile kısa bir süre sohbet eden kişi hemşerisi olduğunu söyledi.
Camcı'nın kart ve şifresini alan bu kişi, ATM'de işlem yaparken "Hemşerim bu bankadan para çekme. 500 TL için 27 TL komisyon kesiyor. Hemen yandaki bankanın ATM'sini kullan 27 TL cebinde kalsın" diyerek kartı iade etti. Halit Camcı, bunun üzerine kartını alarak yandaki ATM'nin önünde sıraya girerken, kimliği belirsiz kişi, işlem yaptığı ATM'nin haznesinden verilen parayı alarak hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra hesaptaki 500 TL'nin çekildiğini ve kendisine yardımcı olacağını öne sürülen kişinin kaçtığını gören Halit Camcı, polisi arayarak şikayetçi oldu
HEMŞERİYİM DEDİ TOKATÇI ÇIKTI
Camcı, "Hemşeriyim dedi, delikanlı adama benziyordu. Bizi tokatladı. ATM önce kartı, sonra parayı veriyor. Bana kartı verdikten sonra gelen parayı alıp gitmiş. 27 TL için tamahkarlık yaptım, Ben kandırılacak adam değildim. Millet bu adamlardan korksun" dedi. Polis, kimliği belirsiz şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışmaya başladı.
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