Sakarya’da havai fişek fabrikasındaki patlamada annesinin öldüğünü internetten öğrendi
Hendek’te yaşanan havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik’in cenazeleri Akyazı İlçesi Gazi Süleymanpaşa Camisi’ne getirildi. Cenaze'de aile yakınlarının büyük üzüntü içerisinde olduğu gözlendi. Hayatını kaybeden Havva Çelik'in askerdeki oğlu ise annesinin vefat ettiğini yemekhanede yemek yerken internetten öğrenerek Sakarya’ya geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar (46) ve Havva Çelik (45) son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tepeçınar'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tepeçınar ve Çelik'in cenazesi daha sonra yaşadığı Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen törenle Tepeçınar ve Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutları ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenaze aracından indirilen Havva Çelik'in kardeşi Turan Topal gözyaşlarına boğuldu. Kardeşinin tabutuna sarılan Turan Topal dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.
"İNTERNETTE GEZİNİRKEN DUYDUM, ORADAN ÖĞRENDİM ÇIKTIM GELDİM"
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coskunlar Havai Fişek fabrikasında çıkan patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik, 9 yıldır fabrikada çalışıyordu. Daha önce meydana gelen patlamaları da yaşayan Çelik, son patlamada hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Havva Çelik'in evinde yas hakim. Acılı aile kendilerinin yaşadığı acıyla kalacaklarını ifade ederken, hayatını kaybeden kadının askerdeki oğlu ise annesinin vefat ettiğini öğrenerek eve geldi.
Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in oğlu Ogün Çelik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik görevini yaparken, yemekhanede yemek yediği anda haberi gördü. Durumu komutanlarına anlatıp ailesi ile görüşmeye çalıştı. İlk etapta hastaneye kaldırıldığını öğrenen Çelik, yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi.
Havva Çelik'in akrabası ve daha önce fabrikada 2 buçuk yıl çalışan Sultan Doğan, fabrikada 2 kez yangına denk geldiğini o zamanlarda insanların yaralandığını Havva Çelik'in göz göre göre hayatını kaybettiğini söyledi.
Asker oğul Ogün Çelik, "Bana zaten süreç boyunca bir şey denilmedi. Hastanede denildi yani belli etmemeye çalıştılar. İnternette gezinirken duydum zaten haberleri, oradan öğrendim ve direk çıktım geldim. Yemekhanede yemek yerken patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim. Askere ben 4 ay önce gitmiştim" şeklinde konuştu.
"GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞTI"
Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Ben burada Akyazı'da çalışıyordum ve patlamayı duydum ama eşimle ilgili haberi 5 gibi aldım. Uzun zamandır oradaydı, ama güvenlik önlemi alınmamıştı. Ben de 4 ay orada çalıştım, şikayet ettiğim için işten çıkartıldım. Biz acısını çekiyoruz, 2 tane oğlum var benim, bize kim bakacak artık?" dedi.
"ARKADAŞLARIM HAYATINI KAYBETTİ"
Havva Çelik ile aynı fabrikada uzun süre birlikte çalışan, bir süredir tedavisi nedeniyle işe gidemeyen Nagihan Temur, "Çok sevdiğim bir ablamdı, gerçekten çok değerli bir insandı. Çok yakın arkadaşımdı. Güler yüzlü bir insandı. Çok patlamalar geçirdik ama en kötüsü buydu. Allah'ım beni korudu ama arkadaşlarım hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin hepsine, çok iyi insanlardı." dedi.
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