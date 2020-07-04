İstanbul’da canlı yayında eski eşinin arkadaşı sandığı adamı vurdu! 28 yıl hapis istemi
İki yıl önce boşandığı eski eşinin çocukluk arkadaşıyla birliktelik yaşadığını düşünen genç adam, 'seni 12 Mart'ta vuracağım' dediği arkadaşını o tarihte av tüfeğiyle vurdu. Sosyal medya hesabından canlı yayınla o anları paylaşan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; savcılıkça, bir yıl önce imzasız mektupla çocukluk arkadaşının eşine bir mektup göndererek, ‘Kocana hayat dersi verip ceza evine gireceğim’ diyen saldırgan hakkında 28 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
İstanbul Kağıthane'de yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Ş. eşi Hayriye Ş.'den 2 yıl önce boşandı. Mehmet Ş., eski eşinin çocukluk arkadaşı Selahattin G. ile birlikte olduğunu düşündü. Çünkü, Selahattin G., Hayriye isimli bir kadınla evliydi.
Mehmet Ş., geçtiğimiz yıl Haziran ayında, çocukluk arkadaşı Selahattin G.'nin eşi Hayriye'ye içinde telefon numarasının yazılı olduğu imzasız bir mektup gönderdi. Mektupta, kocasının kendisini aynı isimde bir kadınla aldattığını, çocukluk arkadaşı olduklarını ve kocasına hayat dersi verip cezaevine gireceğini' yazdı. Bu sırada Mehmet Ş.'nin boşandığı eşi Hayriye sosyal medya hesabından çocuklarıyla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf '12 Mart 2019' açıklamasıyla yayınladı. Bu fotoğrafı çocukluk arkadaşı Selahattin G'nin çektiğini düşünen genç adam, Selahattin G.'ye fotoğrafların ekran görüntüsüyle birlikte "Seni o tarihte öldüreceğim" diye mesaj gönderdi.
CANLI YAYINDA VURDU
Aradan 1 yıl geçti. Mehmet Ş., 12 Mart günü sahibi olduğu Magnum marka av tüfeğiyle Selahattin G.'nin sahibi olduğu berbere gitti. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Mehmet Ş., , 'Mehmet'in namusu oyuncak mı' diyerek sinkaflı sözlerle bir el ateş etti. Vurulan ve hemen dükkandan kaçan genç adam, polis merkezine sığındı.
TUTUKLANDI
Berbere giden polis ekipleri ele geçirdikleri av tüfeğiyle birlikte Mehmet Ş.'yi gözaltına aldı. Mehmet Ş.'nin "Eski eşim bir süre önce sosyal medyadan çocuğumun fotoğrafını paylaşarak '12 Mart' yazdı. Ben de bu fotoğrafı Selahattin G'nin çektiğini düşünerek ekran fotoğrafını alarak ona gönderdim. Kendisine de 'Seni 12 Mart'ta vuracağım' dedim. O gün geldiğinde de gidip vurdum. Sosyal medyadan canlı olarak yayınladım. Pişmanım" dedi. Kasığından vurulan Selahattin G., tedavi altına alınırken Saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selahattin G.'nin adli tıp raporunda kişinin hayatını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirlendi.
PLANLI EYLEM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı Rahim Burak Demir tarafından olayla ilgili iddianame düzenlendi. Savcı Demir tarafından hazırlanan iddianamede, Selahattin G.'nin eşine gönderilen imzasız mektuptaki telefon numarasının Mehmet Ş.'ye ait olduğu, Mehmet Ş.'nin başından beri 12 Mart 2020 tarihinde açıkça vuracağını belirtip aradan zaman geçtikten sonra eylemi gerçekleştirmesiyle kararlılık gösterdiği ve müşteri olarak dükkânda bulunan şahısları dışarı çıkartmasıyla gerçekleştireceği eylemi başkalarının yardım etmesine engel olacak şekilde planladığı kaydedildi.
28 YIL İSTENDİ
Bu yüzden tasarlayarak adam öldürme düşüncesini açıkça ortaya koyduğu ve öldürme amaçlı ateş ettiği Selahattin G.'nin ölmediği için eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatılan iddianamede, Mehmet Ş.'nin, 'Tehdit', 'hakaret' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 28 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
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