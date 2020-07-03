Bilim insanları son 150 yılda meydana gelen küresel ısınma nedeniyle, gezegenden 6 bin yıldan fazla bir süredir gerçekleşen soğumanın tersine döndüğünü ve sıcaklıkların son 125 bin yıldır görülmeyen seviyelere yükselebileceğini açıkladı. Peki son günlerde görülen sıcaklıklar bunu belirtisi mi? Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirhan, vatandaşları toz taşınımına karşı da uyardı.

SICAKLIK BAZI BÖLGELERDE 40 DERECEYİ BULACAK

Ülkemiz belirli alçak ve yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında oluyor her dönemde yaz ve kış dönemlerinde farklı sistemlerin etkisi altındayız. Bu nedenle belirli dönemlerde sıcaklıklar artabiliyor. Şu dönemlerde alçak basınç sisteminin etkisi altındayız. Bu Güneydoğu'dan ülkemize doğru hareket etmekte. Fakat burada anormal olan bir şey yok. Normallerin üzerinde değerler anormal olarak kabul ettiğimiz iklime bağlayabileceğimiz iklimden dolayı sıcaklıklar artıyor diyebileceğimiz bir durum yok şu anda.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların çok fazla artmasını bekliyoruz 40 derecelerin üzerine çıkabilir 41-42 dereceler görülebilir. Doğu Anadolu'nun Batı kesimlerinde de sıcaklıklar artabilir 35-36 derecelere kadar çıkabilir. Özellikle Doğu Anadolu'nun Güney kesimlerinde. Akdeniz Bölgesinde sıcaklıklar 40 derecelerin üzerine çıkabilir. Güney Ege tarafında da çıkma ihtimali var. Marmara Bölgesinde sıcaklıklar bir hayli artabilir. 35 derecenin üzerini görebiliriz. Bunlar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar olacaktır. İstanbul'da da sıcaklıklar 4-5 derece kadar mevsim normallerinin üzerinde olabilir.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Son günlerde de Arabistan tarafından gelen çöl tozları etkisi altına geliyoruz. Karadeniz'e kadar bu çöl tozları etkili olabilir. Toprağa gayet faydalıdır fakat insanlara faydalı değildir. Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle bugünlerde ve Doğu Anadolu bölgesinde yağış beklenmekte bu yağışın içinde çöl tozları da olabilir bu bölgelerde yağmurdan kendimizi sakınmak gerekli. Solunum yolu hastaları dışarı çıkmasın.. Gözlerde akıntı yapabilir ve bu başka hastalıkları mı yaşıyoruz acaba gibi soruları da aklımıza getirebilir.