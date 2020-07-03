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Son dakika: Kayseri'de dikkat çeken fuhuş operasyonu: Evini kullandıran erkeklere...

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çökertilen çetesinin evini kullandıran erkeklere bayanları sunduğu tespit edildi. 3'ü kadın 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çetenin maddi durumu iyi olmayan bayanların çaresizliklerinden faydalanarak fuhşa sürükledikleri belirlendi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Kayseri'de dikkat çeken fuhuş operasyonu: Evini kullandıran erkeklere...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda F.K., Ç.B. ve S.G.Ö. isimli kadın şahıslar ile Ü.K., A.B., A.T., H.İ. ve M.A.'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları ilanlarla Kayseri veya çevre illerden müşteri bularak para karşılığında fuhuş amaçlı bayanları pazarladıkları belirlendi.

BU ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR!

Şahısların, maddi durumu iyi olmayan bayanların çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa sürükledikleri, fuhşa aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, geçimlerini bu yolla temin ederek haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi ikametlerini veya tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, evini kullandıran erkeklere bayanları sundukları, birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı.



GÖZALTILAR VAR

Belirtilen suçlarla ilgili yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda; 30 Haziran'da sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen planlı operasyon sonucunda, Ü.K., F.K., A.B., Ç.B., A.T., S.G.Ö., H.İ. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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