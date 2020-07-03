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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Bakan Koca: 2 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralı

'da patlama yaşandı. Fabrikada 150-200 kişi olduğunu belirtilirken Başkan ’ın talimatıyla bölgeye giden , 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin yaralı olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Bakan Koca: 2 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

2 CAN KAYBI, 73 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin yaralı olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Sakarya Hendek'te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 74 yaralımız var" açıklamasında bulundu.

SAKARYA VALİSİ: İÇERİDE 150-200 KİŞİ VAR

Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 kişi var" ifadelerini kullandı.

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