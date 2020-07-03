Eski eşini silahla yaralayan saldırgandan akılalmaz savunma!
İstanbul Maltepe'de eski eşini silahla yaralayan Murat Y. hakim karşısına çıktı. Boşandığı eşi Fatima Y.'nin çocuğunu görmek için eve geldiği sırada vuran Murat Y., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemede yaptığı savunmada pişman olduğunu söyleyen Murat Y. "Yanında teyzesinin oğlunu gördüm. Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüğüm için eski eşime 5 kez ateş ettim" dedi.
Maltepe'de boşandığı eşi Fatima Y.'yi silahla yaralayan Murat Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Maltepe'de önceki gün icra memurları ile müşterek çocuklarını görmeye gelen eski eşi Fatima Y.'yi silahla yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Murat Y., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Mahkemedeki sorgusunda Fatima Y. ile 5 yıl önce boşandıklarını, müşterek iki çocuğunun velayetinin kendisine verildiğini söyleyen Murat Y., olay günü eşinin çocukları görmeye geldiği sırada tartıştıklarını söyledi."
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Eski eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren Murat Y., "Yanında teyzesinin oğlunu gördüm. Bunların bana bir kötülük yapacaklarını düşünerek yanıma aldığım silahla eski eşime 5 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum. Olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi.
TUTUKLANDI
Mahkeme, Murat Y.'nin, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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