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Son dakika: Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın

Son dakika haberine göre... 'da bulunan Kültür Merkezi'nde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın

Son dakika haberine göre... İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

NİKAH SALONUNDA ÇIKTI

Kültür merkezinin üst katında bulanan nikah salonunda meydana gelen yangının alt katlara doğru yayıldığı gelen bilgiler arasında.

Bayrampaşada kültür merkezinde yangın BAYRAMPAŞA'DA KÜLTÜR MERKEZİNDE YANGIN

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