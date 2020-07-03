Son dakika: Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın
Son dakika haberine göre... Bayrampaşa'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika haberine göre... İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
NİKAH SALONUNDA ÇIKTI
Kültür merkezinin üst katında bulanan nikah salonunda meydana gelen yangının alt katlara doğru yayıldığı gelen bilgiler arasında.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Arşiv görüntüleri çıktı! Yıllar önce ATV görüntülemiş
- Eski eşini silahla yaralayan saldırgandan akılalmaz savunma!
- Polis kıskıvrak yakaladı!
- Büyük patlamadan yeni görüntüler!
- Çoban köpekleri yılana karşı
- "Ateşbank"a şok operasyon! Gözaltılar var
- Bakan Koca uyarmıştı! Yine uymadılar
- A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler
- ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler?
- Havai fişek fabrikasında patlama anı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?
- Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?
- Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı?