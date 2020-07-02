Son dakika: Kıraathanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun ne zaman başlayacak?

Son dakika... Kıraathanelerde oyun serbest mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye genelinde bazı tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda 16 Mart'ta kapatılan kahvehaneler, kontrollü normal hayata geçiş döneminde 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete başladı. Sosyal mesafenin korunması ve temasın engellenmesi için kahvehanelerde oyun yasağı getirilmişti. Peki, kıraathanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

KAHVEHANELERDE OYUN NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunlarının ne zaman serbest olacağı henüz belli olmadı. Resmi makamlardan açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr üzerinde takip edebilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor: