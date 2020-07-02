02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Kıraathanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun ne zaman başlayacak?

Son dakika... Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Temmuz itibarıyla kapalı olan kahvehaneler, kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile 1 Haziran'da yeniden kapılarını açmıştı. Temas nedeni ile kahvehanelerde oyun yasağı getirilmişti. Oyun yasağının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? ? İşte merak edilenler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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KIRAATHANELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Son dakika... ? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye genelinde bazı tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda 16 Mart'ta kapatılan kahvehaneler, kontrollü normal hayata geçiş döneminde 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete başladı. Sosyal mesafenin korunması ve temasın engellenmesi için kahvehanelerde oyun yasağı getirilmişti. Peki, kıraathanelerde oyun serbest mi? ? İşte son gelişmeler...

KAHVEHANELERDE OYUN NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunlarının ne zaman serbest olacağı henüz belli olmadı. Resmi makamlardan açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr üzerinde takip edebilirsiniz.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

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