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İşte iki denizin sınırı Kur’an-ı Kerim’in mucizesi! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , sosyal medya hesabı üzerinden “Atlantik ve Pasifik Okyanuslarının birleştiği yer” diyerek iki denizin sınırının olduğunu gösteren bir video paylaştı. Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim’deki surelerde iki denizin sınırının olduğuna dair ayetler mevcut. İşte Kur’an-ı Kerim’in mucizesi…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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İŞTE İKİ DENİZİN SINIRI KUR’AN-I KERİM’İN MUCİZESİ!

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı , sosyal medya hesabından bir süredir çeşitli çevre olayları ve hayvanlarla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Bugün ise iki denizin sınırının olduğunu gösteren bir video paylaştı. Bilindiği üzere Atlantik ve 'nın birleştiği yerde iki deniz birbiriyle karışmıyor.

Tuzlu su ile tatlı suyun birbirine karışmadığı bu yer sadece tek değil. 1960'lı yıllarda Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda da keşfedilmişti. Bu durum okyanus bilimciler tarafından kısa bir süre önce keşfedildi.

İKİ DENİZİN SINIRI, KUR'AN-I KERİM'İN MUCİZESİ

'in mucizesi olarak denizler arası sınırla ilgili ayetlerin olduğu biliniyor. 'nin 19 ve 20. ayetinin mealinde konuyla alakalı şöyle yazılı: "Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi saldı. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler"

Konuyla alakalı Furkan Suresi'nde 53. Ayetinin mealinde şunlar yazılı: "İki denizi birbirine salıveren de O'dur. İşte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Aralarına ise, Allah, birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur." (DAMLA KAYA/SABAH)

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