Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 1 Temmuz yeni tip koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre, son 24 saatte 52 bin 313 test yapıldı. 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 2311 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, toplam vaka sayısı 201 bin 98, toplam vefat sayısı 5 bin 150, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı 175 bin 422 oldu.
Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/lSdREj3fcX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2020
5 İLİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Koca açıklamasında, "Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadelerine yer verdi.
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