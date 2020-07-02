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Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir’de Emniyetten şok operasyon: Yüzlerce kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

Son dakika haberine göre, ’de kaçak tütünü imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yüzlerce kilo tütün ele geçirilirken adreste bulunan uyruklu İbrahim A., Beşir K., Anas T. Yussef H. ve Hüseyin A. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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ŞOK OPERASYON: YÜZLERCE KİLO KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ...

Emniyeti Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kaçak Tütünü İmalathanesi" ve "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" konuları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste tütünü imalathanesinin bulunduğu bilgisinin edinilmesi üzerine, alınan arama kararına istinaden bahse konu adreste arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda; 1 adet tütün kıyma makinası, 165 kilogram nargile tütünü, 60 kilogram kıyılmış ham nargilelik tütün, 1 adet dijital tartı, 39 paket nargile tütünü, 143 adet 1'er kilogramlık nargile tütünü ambalajı, 278 adet 250'şer gramlık nargile tütünü ambalajı, 44 adet etiket, 60 litre gliserin ele geçirildi.

Adreste bulunan uyruklu İbrahim A., Beşir K., Anas T. Yussef H. ve Hüseyin A. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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