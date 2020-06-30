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Son dakika: Kayıp İkranur'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

; 'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki 'nin cansız bedenine ulaşıldı. Dört gündür her yerde aranan kayıp kızın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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; 'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkranur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi.

Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu İkranur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

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