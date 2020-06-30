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İstanbul’da kimi grup uzun eşek oynadı kimisi de horon tepip halay çekti!

salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen ’da “Pes” dedirten görüntüler kayda geçti. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kimi grup uzun eşek oynarken kimileri de tepip halay çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından 'da maske takılma zorunluluğu getirilmişti. Yetkililerin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen hafta sonu mega kentin çeşitli noktalarında "pes" dedirten görüntüler kaydedildi.

İstanbul’da kimi grup uzun eşek oynadı kimisi de horon tepip halay çekti İSTANBUL’DA KİMİ GRUP UZUN EŞEK OYNADI KİMİSİ DE HORON TEPİP HALAY ÇEKTİ

HORON TEPTİLER

Sarıyer Belgrad Ormanları'nda bir araya gelen bir grup, hoparlör sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzikler eşliğinde tepti. Kadıköy Moda Parkı'nda başka bir grup ise ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak eğlendi.

UZUN EŞEK OYNADILAR

Virüse adeta meydan okuyan diğer bir grup ise uzun eşek oynadı. Sahili'nde bir başka grup ise iç içe müzik eşliğinde eğlenerek halay çekti. Dakikalarca birbirleriyle temas eden gruplar canlarını hiçe saydı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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