İstanbul’da kimi grup uzun eşek oynadı kimisi de horon tepip halay çekti!
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen İstanbul’da “Pes” dedirten görüntüler kayda geçti. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kimi grup uzun eşek oynarken kimileri de horon tepip halay çekti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından İstanbul'da maske takılma zorunluluğu getirilmişti. Yetkililerin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen hafta sonu mega kentin çeşitli noktalarında "pes" dedirten görüntüler kaydedildi.
HORON TEPTİLER
Sarıyer Belgrad Ormanları'nda bir araya gelen bir grup, hoparlör sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzikler eşliğinde horon tepti. Kadıköy Moda Parkı'nda başka bir grup ise ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak eğlendi.
UZUN EŞEK OYNADILAR
Virüse adeta meydan okuyan diğer bir grup ise uzun eşek oynadı. Beşiktaş Sahili'nde bir başka grup ise iç içe müzik eşliğinde eğlenerek halay çekti. Dakikalarca birbirleriyle temas eden gruplar canlarını hiçe saydı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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