30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Minibüslerde yine aynı manzara! Vatandaşlar isyan etti

Minibüslerde yine aynı manzara! Vatandaşlar isyan etti

tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. 'de sabah saatlerinde işe gitmek için kullananlar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için rahatsız olduklarını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
MİNİBÜSLERDE YİNE AYNI MANZARA!

Sabah işe giden vatandaşlar genellikle minibüsleri kullanmayı tercih ediyor. - hattında tüm uyarılara rağmen minibüsler şoförlerinin kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldıkları görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yolculuk sırasında yolcuların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüntülendi.

SOSYAL MESAFE KURALINA KİMSE UYMUYOR
Minibüsten inen bir kişi "Minibüslerde sosyal mesafe kuralına hiç uyulmuyor. Sabahları minibüsün içerisi çok yoğun oluyor. Özellikle Gebze-Harem minibüsleri ve Zümrütevler-Maltepe minibüslerinde iç içe yolculuk yapıyor insanlar." dedi

MİNİBÜSLERİN İÇERİSİ TIKLIM TIKLIM
Minibüsü kullanan Salih Özer "Sabahları maalesef minibüsler kabalık geliyor. Minibüsün içerisinde normalin iki katı oluyor. Sosyal mesafeye zaten uyulmuyor. Minibüslerin içi tıklım tıklım maalesef ki. İnsanlar yolda kalıyor. İnsanları almadığımda ise beni şikayet ediyorlar." dedi

GENELDE AYAKTA YOLCU 24 KİŞİ OLUYOR
Sabah işe giden Murat isimli vatandaş, "Minibüsler sosyal mesafe kuralına uymuyor. Gördüğüm kadarıyla genellikle kalabalık oluyor. Özellikle Maltepe'de kalabalık olmaya devam ediyor. Minibüste oturma yerleri dolu oluyor. Ama ayakta 24 kişi oluyor. Sürücüler sosyal mesafe kuralına uymuyor." dedi

İstanbul'da minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı! Sosyal mesafe yok sayıldı İSTANBUL'DA MİNİBÜS VE OTOBÜSLER AYAKTA YOLCU ALDI! SOSYAL MESAFE YOK SAYILDI
İstanbul’da minibüs denetimlerinde aynı görüntü! Bir günde 2. kez yakalandı İSTANBUL’DA MİNİBÜS DENETİMLERİNDE AYNI GÖRÜNTÜ! BİR GÜNDE 2. KEZ YAKALANDI
İstanbul minibüs şoföründen polisi bile şaşırtan sözler: Millet zorla biniyor İSTANBUL MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN POLİSİ BİLE ŞAŞIRTAN SÖZLER: MİLLET ZORLA BİNİYOR

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA