Minibüslerde yine aynı manzara! Vatandaşlar isyan etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Maltepe'de sabah saatlerinde işe gitmek için minibüs kullananlar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için rahatsız olduklarını söyledi.
Sabah işe giden vatandaşlar genellikle minibüsleri kullanmayı tercih ediyor. Maltepe - Zümrütevler hattında tüm uyarılara rağmen minibüsler şoförlerinin kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldıkları görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yolculuk sırasında yolcuların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüntülendi.
SOSYAL MESAFE KURALINA KİMSE UYMUYOR
Minibüsten inen bir kişi "Minibüslerde sosyal mesafe kuralına hiç uyulmuyor. Sabahları minibüsün içerisi çok yoğun oluyor. Özellikle Gebze-Harem minibüsleri ve Zümrütevler-Maltepe minibüslerinde iç içe yolculuk yapıyor insanlar." dedi
MİNİBÜSLERİN İÇERİSİ TIKLIM TIKLIM
Minibüsü kullanan Salih Özer "Sabahları maalesef minibüsler kabalık geliyor. Minibüsün içerisinde normalin iki katı oluyor. Sosyal mesafeye zaten uyulmuyor. Minibüslerin içi tıklım tıklım maalesef ki. İnsanlar yolda kalıyor. İnsanları almadığımda ise beni şikayet ediyorlar." dedi
GENELDE AYAKTA YOLCU 24 KİŞİ OLUYOR
Sabah işe giden Murat isimli vatandaş, "Minibüsler sosyal mesafe kuralına uymuyor. Gördüğüm kadarıyla genellikle kalabalık oluyor. Özellikle Maltepe'de kalabalık olmaya devam ediyor. Minibüste oturma yerleri dolu oluyor. Ama ayakta 24 kişi oluyor. Sürücüler sosyal mesafe kuralına uymuyor." dedi
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Salda Gölü artık onlara emanet
- 'Kasis' tehlikesi! Araçlarda buna neden oluyor
- Kilo aldı sandı! Karnından çıkana bakın
- Büyük skandal! Kapalıçarşı çökebilirdi
- Boynuzlu horoz hayrete düşürdü
- Korona neden hortladı? 3 hayati yanlış
- Döner yerine virüs yedirmiş!
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı!
- İstila ettiler! Adım atacak yer yok
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama
- BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 30 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- TOKİ Balıkesir Susurluk 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Balıkesir 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?
- Son dakika... ATA AÖF final sıonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?
- TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama