30 Haziran 2020, Salı
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Koronavirüs azaldı derken yükseldi! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 3 yanlışı sıraladı

’den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkileyen vakalarının 1000'lerin altına inmesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrardan 1500'lere yükselmesiyle ilgili konuşan Prof. Dr. yapılan 3 hayati yanlışı sıraladı. Ceyhan'a göre; belirti göstermeyen kişiler hastalığı yaydı, normalleşmenin etkisi bilinmiyordu ve ‘ yaz aylarında ölür." safsatası yayıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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KORONA NEDEN HORTLADI? 3 HAYATİ YANLIŞ

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) kısa sürede tüm dünyaya, akabinde 'ye de sıçradı. 11 Mart günü ülkemizde ilk kez tespit edilen virüs, mart ve nisan aylarında pik dönemini yaşadı.

Pik döneminin ardından mayıs ayında düşüşe geçen ve vaka sayılarının 1000'in altına gerilediği pandemide vakaların yeniden artması hatta 1500'leri bulması endişelere sebep oldu. Konuyla ilgili konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. pandemi sürecinde yapılan 3 hayati hatayı sıraladı.

3 TEMEL HATA VAR

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Mehmet Ceyhan'a göre belirti göstermeyen kişiler hastalığı yaydı, normalleşmenin etkisi bilinmiyordu ve "Virüs yaz aylarında ölür" safsatası yayıldı.

Hande Fırat'ın yazısında ilgili kısım şu şekilde:

Vakalardaki yükselmenin tek nedeni normalleşme. Hocaya göre başka neden aramaya gerek yok.

Ancak bir yandan da tüm dünya ekonomik, sosyal, toplumsal nedenlerle normalleşmeye mecbur. Mesele normalleşirken yapılırken yanlışlarda ya da hesaba katılmayan unsurlarda... Mehmet Hoca üç hesap yanlışını sıraladı:

1- Belirti göstermeyen kişiler: Hastalık belirtisi göstermeyenler tüm dünyada virüsü yaymaya devam ettiler.

2- Virüs yaz aylarında ölür ya da etkisi azalır: Bazı kişilerin bu düşüncede olması ve bunu dile getirmesi yanlıştı. Pandeminin mevsimi olmaz.

3- Normalleşmenin etkisi bilinmiyordu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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