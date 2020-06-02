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İstanbul'da minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı! Sosyal mesafe yok sayıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında artık koltuk sayısı kadar yolcu taşınabileceği fakat ayakta yolcu alınamayacağı açıklanmıştı. Ancak otobüs ve minibüslerde yoğunluklar yaşandı. Yenibosna'daki duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin fazla yolcu aldığı görüldü.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 10:28Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 10:35