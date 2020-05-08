İstanbul’da minibüs denetimlerinde aynı görüntü! Bir günde 2. kez yakalandı
Esenyurt'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan minibüs denetimleri sırasında bir minibüste tam 32 yolcu çıktı. Minibüsün yine bugün fazla yolcu taşırken durdurulduğu öğrenildi. Şoföre iki defa ce kesildi.
Esenyurt'ta polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler bugün öğle saatlerinde 34 M 5614 plakalı Evren Yıldırım yönetimindeki yolcu minibüsünü durdurdu.
PARA CEZASI KESİLDİ
Ekipler yayımlanan genelge doğrultusunda en fazla 6 yolcu alması gereken minibüs sürücüsünün bu kuralı çiğnediğini belirleyerek 4 bin 70 TL para cezası kesti.
AYNI ARAÇ AYNI SÜRÜCÜ
Denetimleri sabit noktada yapmayarak sürücülerin birbirlerini uyarmasının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler Erzurum Kongre Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken yarım saat sonra yine aynı aracı ve sürücüyü durdurdu.
32 YOLCU ÇIKTI
Bu kez minibüste 32 yolcu olduğu belirlendi. Sürücüye yine aynı ceza kesildi. Fazla yolcular araçtan sayılarak indirildi.
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