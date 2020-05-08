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İstanbul’da minibüs denetimlerinde aynı görüntü! Bir günde 2. kez yakalandı

'ta ile mücadele kapsamında yapılan minibüs denetimleri sırasında bir minibüste tam 32 yolcu çıktı. Minibüsün yine bugün fazla yolcu taşırken durdurulduğu öğrenildi. Şoföre iki defa ce kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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AYNI GÖRÜNTÜ! BİR GÜNDE 2 KEZ YAKALANDI

'ta polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler bugün öğle saatlerinde 34 M 5614 plakalı Evren Yıldırım yönetimindeki yolcu minibüsünü durdurdu.

İstanbul’da minibüs denetimlerinde aynı görüntü! Bir günde 2. kez yakalandı İSTANBUL’DA MİNİBÜS DENETİMLERİNDE AYNI GÖRÜNTÜ! BİR GÜNDE 2. KEZ YAKALANDI

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler yayımlanan genelge doğrultusunda en fazla 6 yolcu alması gereken minibüs sürücüsünün bu kuralı çiğnediğini belirleyerek 4 bin 70 TL para cezası kesti.

AYNI ARAÇ AYNI SÜRÜCÜ

Denetimleri sabit noktada yapmayarak sürücülerin birbirlerini uyarmasının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler Kongre Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken yarım saat sonra yine aynı aracı ve sürücüyü durdurdu.

32 YOLCU ÇIKTI

Bu kez minibüste 32 yolcu olduğu belirlendi. Sürücüye yine aynı ceza kesildi. Fazla yolcular araçtan sayılarak indirildi.

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