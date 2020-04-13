İstanbul minibüs şoföründen polisi bile şaşırtan sözler: Zorla biniyor
İstanbul, Maltepe’de yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Bir minibüsten 21 fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, "Millet zorla biniyor." diyerek kendini savundu.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Maltepe'nin belirli noktalarında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde kontrol noktalarından geçen minibüsler sivil trafik ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu almanın peşine düştü.
21 FAZLA YOLCU ÇIKTI
Denetime takılan bir Fındıklı - Maltepe minibüsü polisleri bile şaşırttı. Minibüsü durduran sivil ekipler, 6 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 27 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 21 fazla yolcusu polis tarafından aşağı indirildi.
"ALMAYACAKTIM MİLLET ZORLA BİNİYOR"
Minibüs şoförü, "Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler veya su an yapacak bir şey yok. Almayacaktım millet zorla biniyor. Ayakta 7-8 yolcu vardı. 18 tane yolcum vardı. Şu an ne ceza yiyeceğimi bilmiyorum. Yolcuların hepsi biniyor o zaman 7'den fazlası binmesin. Sonradan caz ediyorlar işte. Alıyorsun bir türlü almıyorsun bir türlü. Almadığın zaman caz yapıyor. Aldığın zaman da polise gelip kimse bir şey diyemiyor. Buna bir çözüm versinler."dedi.
"BİZ UYARDIKÇA TERSLİYOR BİZİ ADAM"
Minibüsteki bir yolcu ise şoför için, "Başta biz bindik ama sonunda bu kadar doldurunca adamı uyarıyoruz. Biz uyardıkça tersliyor bizi adam. Ekmek parasının olduğunu söyleyerek bizi dinlemiyorlar" diye konuştu.
"KİMSE UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADIĞI İÇİN…"
Bir yolcu ise, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Her şey göz önünde. Sabah değil de akşam gelirken uyarılarda bulunuyoruz ama uyarılarımızı dikkate alacak kimse yok. Şoför dikkate almıyor. Bu böyle olduğu sürece bizim insanlarımız hep böyle hasta olur. Millet artık ekmek parasının peşine düşmüş, kazanmanın peşine düşmüş. Kimse uyarılarımızı dikkate almadığı için bizim vakalarımız da çok olur ölülerimiz de daha da çok olur." şeklinde konuştu.
3 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.
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