Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul’da 64 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kırmızı bülten ile aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt liderinin de olduğu toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarına ait 20 adet lüks araca ve yüklü miktarda döviz, uyuşturucu ve silaha el konuldu. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…