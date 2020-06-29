Bursa’da kadın çiftçi boyundan büyük yılanı eliyle yakaladı

İznik'e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.

DOĞAYA SALDI

Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı.



