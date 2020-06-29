Bursa’da kadın çiftçi boyundan büyük yılanı eliyle yakaladı
İznik ilçesinde tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe tarlasında boyundan büyük yılanı eliyle yakaladı. Yılanla poz veren kadın çiftçi yılanı tekrar doğaya saldı.
İznik'e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.
DOĞAYA SALDI
Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı.
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