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Bursa’da kadın çiftçi boyundan büyük yılanı eliyle yakaladı

İznik ilçesinde tarlasında ekim yapan tarlasında boyundan büyük yılanı eliyle yakaladı. Yılanla poz veren kadın çiftçi yılanı tekrar doğaya saldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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BOYUNDAN BÜYÜK! ÇIPLAK ELİYLE YAKALADI

İznik'e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan , kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.

DOĞAYA SALDI

Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı.


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