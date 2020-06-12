Kayseri'de yılan avcısı metresi 300 liraya eliyle yılan yakalıyor
Kayseri’de 'yılan avcısı' olarak bilenen 48 yaşındaki İsmail Kara, evlere giren yılanları eliyle yakalıyor. Yılan yakalama işini kendine gelir kapısı yapan Kara, "Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum" dedi.
Sarıoğlan ilçesindeki yılan korkusuna bir kişi metre hesabıyla yardımcı oluyor. Havaların ısınması ile birlikte Kayseri'de görülen yılan sayısı artmaya başladı. Dün, Güzelyazı Mahallesi'nde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi.
DOĞAYA BIRAKTI
Durumu fark eden Sayit, 'yılan avcısı' olarak bilinen 48 yaşındaki İsmail Kara'yı aradı. Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı.
''YILANI 15 DAKİKADA BULDU''
Aklına hemen 'Yılan avcısı'nın geldiğini belirten Sayit, ''Eve geldi ve 15 dakikada yılanı elleri ile buldu" dedi.
''TALEP FAZLA OLDUĞU İÇİN PARAYLA YAKALIYORUM''
'Yılan avcısı' Kara, ömrünün dağlık alanlarda geçtiğini ve yılan türlerini adı gibi bildiğini iddia ediyor.
Talep fazla olduğu için bu işi paraya döktüğünü söyleyen Kara, ''Yılanı metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum'' dedi. Kara ayrıca, çevre illerden de 'yılan yakalama' işi için çağırıldığını söylüyor.
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