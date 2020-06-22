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Ne olduğunu anlayamadılar! Kırıkkale'de eve 2 metrelik yılan girdi!

'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünde, eve giren 2 metre uzunluğundaki , paniğe neden oldu. Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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KIRIKKALE'DE BÜYÜK PANİK!

Dağsolaklısı köyünde yaşayan Yıldız ailesinin evine girdi. Aile üyeleri korkuyla dışarı kaçıp, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine köye gelen Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları aramada yılanı çatıda buldu.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çabalar sonunda 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanıp, doğaya salındı.

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