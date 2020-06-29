İstanbul’da taksi şoförüne korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı, ağır cezalık oldu
Eyüp’ten bindiği taksi ile 25 dakika yolculuk yapması ardından Şişli’de inmek isteyen bir şüpheli taksiciye silah doğrulttu. Mağdur taksicinin üzerindeki tüm paraları alan şüpheli kısa sürede yakalandı. Savunmasında ‘hatırlamıyorum’ diyen şüpheliyi görüntüler ele verirken çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; şüpheli ‘Gece Vakti Silahla Yağma’ Ağır Ceza’da yargılanacak.
İstanbul Eyüp'ten bindiği taksi ile 25 dakika yolculuk yapması ardından Şişli'de inmek isteyen bir şüpheli taksiciye silah doğrulttu. Mağdur taksicinin üzerindeki tüm paraları alan şüpheli kısa sürede yakalandı. Savunmasında 'hatırlamıyorum' diyen şüpheliyi görüntüler ele verirken çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli hakkında jet bir iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Müfit Yiğit D.'nin 15 Mayıs günü saat 22:40 sıralarında İstanbul Eyüp'te müşteki taksici İlyas G.'nin taksisine bindiği kaydedildi. Taksinin arka yolcu kısmına binen şüphelinin saat 23:05 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi'den inmej istediğini söylediği belirtildi.
Taksici İlyas G.'nin durduğu, şüphelinin yanında bulunan silahı taksicinin kafasına dayayarak üzerinde bulunan paraları istediği kaydedildi. Müşteki taksicisinin üzerinde bulunan 350-400 lirayı şüpheliye vermesi ardından Müfit Yiğit D.'nin araçtan indiği belirtildi.
SİLAH DOĞRULTUP KAÇTI
İddianamede, müşteki taksicinin şüphelinin peşinde gitmek istediği, ancak üzerine silahı doğrultması üzerine durduğu, şüphelinin de kaçtığı ifade edildi. Taksicinin şikayeti ardından yapılan görüntü incelemelerin Müfit Yiğit D.'nin tespit edildiği belirtildi.
GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ
Savcılıkça, gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda olayı hatırlamadığına ilişkin beyanda bulunduğunun belirtildiği, ancak olay yeri kamera görüntüleri ve teşhis tutanakları nazara alındığında şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kaydedildi.
Tutuklanan şüphelinin 'Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Koku dolu anlar yaşatmıştı! Hesabını verecek
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