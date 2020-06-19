Son dakika: Adalar Kaymakamından İBB'nin elektrikli araçlarıyla ilgili açıklama: Trafik tescilleri mümkün değil
Son dakika haberine göre Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, elektrikli araçlarla ilgili, "Tescillerinin mümkün olmadığı incelemeler neticesinde anlaşıldı" diye konuştu. Ayhan, "araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve karayolları yeterlilik belgesi zorunluluğunu taşımadığı, uyulması ve yapılması gereken tescil, plaka oluşumu, trafik sigortası yapılması ve yolcu taşımacılık hizmetlerinde de zorunlu sigortanın yapılması özelliklerini barındırması gerekiyor dedi.
Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya gitti. Ancak Adalar Kaymakamlığı elektrikli araçların testine ve kullanılmasına için verilmediğini açıkladı. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, elektrikli araçların izni konusunda açıklamalarda bulundu.
"DOĞA DOSTU BİR ULAŞIM ARACININ OLUŞTURULMASINI HEPİMİZ ARZU EDİYORUZ"
"Malum olduğu üzere adalardaki toplu taşıma hizmetleri geçmiş yıllarda atlı faytonlarla yapılıyordu" diyen Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, "Sayın valimizin talimatları neticesinde, ruam hastalığı sebebiyle faytonların koşulması durduruldu. Gelinen süreçte İBB meclisince faytonlu taşımacılığın sonlandırılması sürecinde her beraber, kurumlar olarak çalışarak bugünkü sürece gelmiş bulunuyoruz. Adalarımız için doğa dostu, çevreci bir ulaşım aracının oluşturulmasını hepimiz arzu ediyoruz. Biz bu süreçte sayın valimiz ve ilgili kuruluşlarla hep birlikte çalışarak bu sürecin bu noktaya gelmesi konusunda katkı sağladık" şeklinde konuştu.
"TESCİLLERİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI İNCELEMELER NETİCESİNDE ANLAŞILDI"
Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan sözlerini şu sözlerle sürdürdü:
"Bugün lansmanı yapılan araçlarla adalarımızın ulaşımı, toplu taşıma hizmetlerinin sürekli olarak yerine getirilmesi amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Adalılar olarak da heyecanlıyız. Çünkü hepinizin bildiği gibi uzun bir süre ulaşım hizmetlerimiz yürütülemiyordu. Bu süreç içerisinde gelinen noktada bugün itibarıyla lansmanı yapılan araçlarla adalarda ulaşımın yerine getirileceği ifade edildi.
Ancak bu araçlarla ilgili yapılan değerlendirmede gerek teknik olması sebebiyle trafik hizmetleri müdürlüğümüzün yapmış olduğu değerlendirme neticesinde bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve karayolları yeterlilik belgesi zorunluluğunu taşımadığı, uyulması ve yapılması gereken tescil, plaka oluşumu, trafik sigortası yapılması ve yolcu taşımacılık hizmetlerinde de zorunlu sigortanın yapılması özelliklerini barındırması gerekiyor. Bu araçlarımızın bu özelliği nedeniyle bu tescillerinin mümkün olmadığı incelemeler neticesinde anlaşıldı.
Bunun anlaşılması üzerine İETT yetkililerimizle de zaman zaman görüşmeler yaptığımızda bu eksikliklerin tamamlanması üzerine tarafımıza müracaat edilmesi gerektiğini görüşmelerimizde iletmiştik. Bugünkü süreçte de halen bu eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle bu araçların karayolları trafik kanununa göre karayollarına çıkması risk teşkil etmektedir. Sigortasız, tescilsiz, plakasız bir araç trafiğe çıktığı zaman risk teşkil ediyor. Bu araçlarımızın en kısa sürede tescil için gerekli belgelerinin oluşturulmasından sonra, bize müracaat edilmesi halinde tescil işlemini yürüteceğimizi buradan söyleyebiliriz. Biz de heyecanla bekliyoruz."
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